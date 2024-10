Geen verder archiefonderzoek naar misstanden jeugddorp De Glind

Er komt geen aanvullend onderzoek naar de misstanden in jeugddorp De Glind bij Barneveld. Zorgaanbieder Pluryn ontdekte in bestuursnotulen uit de jaren 90 signalen van misstanden maar zal het archief van na 2000 niet onderzoeken.

In oktober 2022 kwam door Omroep Gelderland aan het licht dat in de jaren 90 tientallen pleegkinderen in het jeugddorp fysiek, geestelijk en seksueel zijn mishandeld. Inmiddels zijn bij de regionale omroep ook meldingen bekend van na het jaar 2000.

Nog 25 signalen

Het zijn geen casussen waar nu nog aangifte van gedaan kan worden, zegt een woordvoerder. "Het doel van het onderzoek was duidelijk krijgen of signalen het grensoverschrijdend gedrag bekend waren bij de directie, en of daar in de jaren 90 wat mee gedaan is." Daarbij laat Pluryn weten dat van ernstige zaken die naar boven kwamen, destijds al aangifte is gedaan bij de politie.