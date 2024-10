Reuters Premier Netanyahu van Israël tijdens een toespraak gisteravond

NOS Nieuws • vandaag, 05:25 Netanyahu zweert wraak na Iraanse raketaanval, schade maar geen gewonden in Israël

De Israëlische premier Netanyahu heeft vergelding aangekondigd voor de Iraanse raketaanvallen op zijn land, gisteravond. "Iran heeft een grote fout gemaakt en zal ervoor boeten", zei hij na overleg met het veiligheidskabinet.

Iran vuurde volgens Israël zo'n 180 raketten af. Israël zegt dat het de meeste raketten heeft onderschept, al waren er ook inslagen en is er op meerdere plekken schade.

Iran zegt juist dat 90 procent van de projectielen op doelen terecht is gekomen. Op videobeelden is te zien dat ten minste één luchtmachtbasis is getroffen door raketten. Het Israëlische leger deelde zelf beelden van een schoolgebouw in de stad Gedera dat is geraakt.

AFP Schade aan een schoolgebouw in Gedera in het midden van Israël

AFP Deze foto is ook gemaakt in Gedera. Daar is deze krater ontstaan bij een raketinslag

AFP Palestijnse jongeren bij een neergekomen Iraanse raket in Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever

Het leger zegt geen berichten te hebben ontvangen over gewonden in Israël. Op de bezette Westelijke Jordaanoever kwam wel iemand om het leven bij een raketinslag.

Netanyahu noemt de Iraanse raketaanval mislukt. Over hoe Israël wil terugslaan heeft hij niets gezegd. Legerwoordvoerder Hagari zegt in een videoboodschap ook dat er gevolgen zullen zijn voor Iran en dat Israël gaat bepalen hoe en wanneer wordt teruggeslagen.

Iran heeft al gezegd dat een Israëlische reactie tot nieuwe Iraanse acties zal leiden. "In dat geval zal ons antwoord sterker en krachtiger zijn", schrijft minister van Buitenlandse Zaken Araghchi op X.

Araghchi schrijft verder dat zijn land aan zelfverdediging heeft gedaan en uitsluitend militaire doelen heeft aangevallen. Alle doelen houden volgens de minister verband met de Israëlische militaire acties in Gaza en Libanon, die hij genocide noemt. "We deden dit nadat we bijna twee maanden lang uiterst terughoudend waren geweest, om ruimte te creëren voor een staakt-het-vuren in Gaza."

Nachtelijke aanvallen op Beiroet

Het Israëlische leger heeft vannacht ook nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd in Libanon. Die waren volgens het leger gericht tegen terroristische doelen in de hoofdstad Beiroet, waarmee Hezbollah-doelen worden bedoeld.

Israël had nieuwe aanvallen aangekondigd. De slagkracht van het leger en de luchtmacht zou niet hebben geleden onder de Iraanse raketaanvallen.

Nieuwe informatie over het Israëlische grondoffensief tegen Hezbollah in Libanon is er niet. Gisternacht staken militairen de grens over met Libanon, naar eigen zeggen om Hezbollah-doelen in dorpen in de grensstreek aan te vallen en infrastructuur onklaar te maken. Beelden daarvan zijn amper naar buiten gekomen en ook deze nacht is niets nieuws gezegd over de militaire acties op de grond.