Zes Oekraïense burgers dood door Russische aanval op markt in Cherson

De aanval was in de buurt van een lokale markt waar groente werd verkocht en een halte van het ov. De regionale gouverneur heeft de inwoners van Cherson naar aanleiding van de aanval opgeroepen de rest van de dag binnen te blijven.

Cherson ligt in het zuiden van Oekraïne, aan de westelijke oever van de rivier Dnipro. Het grootste deel van de provincie, die ook Cherson heet, kwam al vroeg in de oorlog in Russische handen, maar het Oekraïense leger wist de stad later in 2022 te heroveren.