AFP De laatste keer dat Carter in het openbaar verscheen

NOS Nieuws • vandaag, 12:53 100-jarige Jimmy Carter wil het volhouden tot hij op Kamala Harris kan stemmen

Zijn honderdste verjaardag vandaag is niet de mijlpaal waar Jimmy Carter naar uitkeek. Hoewel geen enkele andere oud-president van de VS ooit die leeftijd bereikte, wil Carter het toch vooral nog iets langer volhouden: hij hoopt in zijn belangrijke swingstate Georgia nog zijn stem te kunnen uitbrengen op partijgenoot Kamala Harris.

Carter werd een eeuw geleden geboren in het dorpje Plains in de staat, de plek waar hij nu nog altijd woont. Hoewel hij inmiddels palliatieve zorg ontvangt, volgt hij volgens zijn familie de actualiteit nog altijd met interesse.

"Vooral de laatste maanden was hij erg geïnteresseerd in het wereldnieuws, in de politiek", zei kleinzoon Jason recent over zijn pawpaw. "Toen we hem vroegen of hij uitkeek naar zijn honderdste verjaardag antwoordde hij dat hij vooral zin had om op Kamala Harris te stemmen".

Poststemmen

Daarvoor moet Carter in ieder geval tot 15 oktober in leven blijven, de datum dat poststemmen in Georgia kunnen worden ingeleverd. Als het stembiljet daarna is verwerkt door het stemlokaal, telt zijn stem op 5 november ook mee mocht hij komen te overlijden.

Verrassend hoeft de keuze voor Harris niet te zijn: Carter noemde de Republikeinse presidentskandidaat Trump eerder al een onwettig president omdat die de verkiezingen met hulp uit Rusland zou hebben gewonnen. Ook noemde hij Trump "een ramp" op het gebied van mensenrechten.

Trump zette Carter daarop weg als een rampzalig president die door de geschiedenis zou worden vergeten.

Carter was Amerikaans president van 1977 tot 1981. Zijn ene termijn werd vooral overschaduwd door economische malaise en de gijzelaarscrisis in Iran. Zijn activiteiten nadat Ronald Reagan de strijd om het Witte Huis had gewonnen pakten beter uit: zijn inzet tegen ziekte, honger, onderdrukking en armoede wereldwijd leverde hem in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede op.

Carter krijgt al sinds februari vorig jaar hospicezorg, een bijzonder lange periode. Gemiddeld maken patiënten aan het eind van hun leven slechts 63 dagen gebruik van dergelijke verzorging, maar voor Carter staat de teller al op 19 maanden.

Daarbij kreeg hij in de tussentijd ook nog eens te maken met de dood van zijn geliefde vrouw Rosalynn, die in november vorig jaar op 96-jarige leeftijd overleed na een huwelijk van 77 jaar. Haar uitvaart was de laatste keer dat hij in het openbaar verscheen. Hij zag er toen fragiel uit in zijn rolstoel en nam niet het woord bij de ceremonie.

"We dachten eigenlijk dat hij het niet lang meer zou maken", gaf Jason recent toe. "Maar hij geeft zichzelf over aan Gods plan, hij weet dat hij niet de leiding heeft."

AFP Rosalynn en Jimmy Carter in 1980

Voor zijn honderdste verjaardag werd dit weekend al een feestje gehouden, een benefietconcert in Atlanta met 4000 gasten bedoeld om geld in te zamelen voor doelen waar Carter zich voor inzette. Jason Carter typeerde het als een "heel cool feest voor een heel coole gast".

Ook zittend president Biden heeft zijn voorganger al gefeliciteerd. Hij zei diep respect te hebben voor de moed, overtuiging en medemenselijkheid van de oud-president. "Ik bewonder u verdorie heel erg."

Biden stond ook kort stil bij het overlijden van Carters vrouw. "We weten dat dit de eerste verjaardag zonder Rosalynn is. Het is dus bitterzoet, maar we weten ook dat ze altijd bij u zal zijn. Ze is in uw hart, daar zal ze nooit verdwijnen."

Langlevende presidenten Jimmy Carter is de eerste Amerikaanse oud-president die de 100 haalt, maar vijf van zijn 45 collega's haalden het ook tot boven de 90. De eerste was John Adams die in 1826 op 90-jarige leeftijd overleed op de nationale feestdag 4 juli. De eerstvolgende was Herbert Hoover (90) 138 jaar later, deze eeuw gevolgd door Reagan en Ford (beiden 93) en Bush senior (94). Van de nog levend oud-presidenten is Donald Trump op Carter na de oudste met zijn 78 jaar, een paar weken ouder dan zowel Bush junior als Clinton. Barack Obama is met zijn 63 jaar de benjamin. Huidig president Biden is als 81-jarige ouder dan zij allemaal.