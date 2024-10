Inflatie zakt nauwelijks, vooral voeding, drank en tabak duurder

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De prijsstijgingen waren het hoogst in de categorie voedingsmiddelen, dranken en tabak. Gemiddeld is die categorie 6 procent duurder dan een jaar geleden. Diensten werden 5,6 procent duurder, energie was juist goedkoper dan een jaar eerder.

Europese inflatie lager

Nederland is een van de landen in de eurozone met de hoogste inflatie. De Europese Centrale Bank is tevreden dat in de eurozone gemiddeld de inflatie zakt richting de 2 procent.