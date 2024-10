Drukste ochtendspits van het jaar: meer dan 1000 kilometer file

Daarmee is het de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Rond 08.45 uur begon de drukte iets af te nemen, maar is er nog altijd veel vertraging.

Ook op de A2 naar Utrecht, de A28 naar Utrecht en de A59 richting Den Bosch stonden lange files. De ANWB zei gisteren al een drukke ochtendspits te verwachten, omdat er in de kustprovincies veel wind werd verwacht. Dat bleek uiteindelijk mee te vallen. Tot 10.00 uur was in Zeeland en Zuid-Holland code geel afgegeven, maar het weeralarm is inmiddels ingetrokken.