Landen evacueren burgers uit Libanon, Nederland herhaalt: 'Ga nu het nog kan'

Lammy zegt dat de veiligheidssituatie snel kan verslechteren. "Het is belangrijk dat u nu vertrekt, omdat meer evacuatievluchten niet kunnen worden gegarandeerd", waarschuwt hij landgenoten in Libanon.

Groot-Brittannië stuurt ook militairen naar Cyprus, voor als een grootschaligere evacuatie nodig zou blijken. Cyprus ligt in de Middellandse Zee, op ruim 200 kilometer van de kust van Libanon.

Bulgarije heeft gisteren 89 mensen opgehaald met een regeringsvliegtuig. In Libanon wonen zo'n 400 Bulgaren; volgens de regering in Sofia wil iets minder dan de helft van hen vertrekken.

Nederland

Nederland organiseert vooralsnog geen evacuatievlucht. "Dat is echt een laatste oplossing, dat doe je alleen als je echt niet anders kunt", zei de Nederlandse ambassadeur in Libanon, Frank Mollen, tegen de NOS. Hij kon niet zeggen hoe veel Nederlanders nu nog in Libanon zijn.