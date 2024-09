'Productie film over Wim Hof stilgelegd na beschuldigingen van huiselijk geweld'

De productie van een speelfilm over het leven van 'iceman' Wim Hof is voorlopig stilgelegd vanwege beschuldigingen van huiselijk geweld. Dat meldt productiemaatschappij Genesius Pictures aan de Volkskrant.

De krant publiceerde afgelopen weekend een artikel waarin Hof werd beschuldigd van het dertien jaar lang fysiek en psychisch mishandelen van zijn ex-vriendin, hun zoon en haar twee kinderen. Genesius Pictures zegt dat de productie gestopt is "vanwege de ernst van de beschuldigingen". De film was aangekondigd als een 'inspirerend', 'ontroerend' en 'bij vlagen oergeestig' verhaal.

Mishandeling

Hof heeft tegen de Volkskrant de beschuldigingen tegengesproken. "Het is duidelijk dat ze (de ex-vriendin, red.) op oorlogspad is en het nu allemaal anders wil doen voorkomen dan het was." Hof zegt niet gewelddadig te zijn.

Wereldberoemd

De 65-jarige Hof is een spraakmakende gezondheidsgoeroe in binnen- en buitenland. Hij maakte miljoenen mensen over de hele wereld enthousiast voor koudwatertrainingen en ademhalingsoefeningen. Een zelfhulpboek kreeg 44 vertalingen. Hof kwam over de vloer bij Amerikaanse sterren als Oprah Winfrey, Orlando Bloom en Barbra Streisand