ANP

NOS Sport • vandaag, 14:00 Olympisch hockeykampioen Blaak stopt als international: 'Wordt niet mooier dan dit'

Hockeydoelman Pirmin Blaak stopt als international. De 36-jarige Rotterdammer was afgelopen jaren de eerste keeper van het Nederlands elftal en vervulde een hoofdrol tijdens de Olympische Spelen in Parijs van afgelopen zomer, waar Oranje goud won.

Blaak kwam tot 154 duels voor Oranje en werd naast olympisch kampioen ook Europees kampioen in 2015, 2017 en 2021. Hij werd in 2023 uitgeroepen tot beste keeper ter wereld door de internationale hockeyfederatie FIH.

"Het wordt niet mooier dan dit", zegt Blaak. "Het was een jongensdroom om olympisch goud te behalen. Stoppen op het allerhoogste punt is mooi. Het besef van olympisch goud moet nog indalen. Stonden wij daar echt? Het is voor niet veel mensen weggelegd."

Blaak gaat wel door als clubkeeper, al is hij vanaf dit seizoen niet meer in de Tulp Hoofdklasse te bewonderen. Hij stapte deze zomer over van Oranje-Rood naar het Belgische Braxgata.

Lang niet onomstreden

Blaak was lang niet de onbetwiste nummer één onder de lat bij het Nederlands elftal. Zo koos Max Caldas (bondscoach tussen 2014 en 2021) ervoor om na het afscheid van Jaap Stockmann eind 2016 te rouleren tussen Blaak en Sam van der Ven, die regelmatig tijdens wedstrijden kwarten afwisselden.

ANP Blaak wordt omringd door ploeggenoten na het winnen van de olympische finale

Pas in aanloop naar de Spelen in Tokio in 2021 werd Blaak benoemd tot eerste doelman, wat hij zou blijven tot en met de Spelen in Parijs. Daar beleefde hij zijn moment suprême door in de finale tegen Duitsland een hoofdrol te grijpen. Hij stopte in de beslissende shoot-outs drie Duitse pogingen.

Blaak werd op het veld in Parijs bedolven onder feestende teamgenoten. "Ik wist op dat moment: dit was het. Ze kwamen in slow-motion op me af. Dit is het allermooiste moment. Wat is er mooier dan je eigen einde te regisseren?"

Veel shoot-outs

Shoot-outs liepen als een rode draad door de interlandcarrière van Blaak. Bij het WK in 2018 werd hij de held in de halve finale tegen het favoriete Australië door er drie te pakken.

De finale tegen België eindigde ook weer in een gelijkspel. Blaak stopte er drie, maar Nederland miste er vier en België werd wereldkampioen. De teleurgestelde Blaak won wel de titel van beste keeper van het toernooi.

Op het EK van 2021 liepen de halve finale tegen België en de finale tegen Duitsland uit op shoot-outs. In beide series werd Blaak slechts één keer gepasseerd en ging de titel naar Nederland.

Vacature op doel Oranje Met het afscheid van Blaak ontstaat er een vacature onder de lat bij Oranje. De topkandidaten spelen zich deze week in de kijker. Maurits Visser van Bloemendaal en Derk Meijer van Rotterdam doen deze week met hun clubs mee aan de Euro Hockey League. Doel is een plek bij de laatste acht teams, die met Pasen om de titel gaan vechten. De achtste finale van Bloemendaal is live te zien op NOS.nl vrijdag om 19:00. Rotterdams achtste finale is zondag om 12:30 en ook die wedstrijd is op NOS.nl live te zien.

Toch bleef het een haat-liefde verhouding. Op de Spelen in Tokio waren de Australiërs Blaak te slim af in de shoot-out serie en ook op het WK in 2022 was België in de halve finale te sterk in het man-tegen-man gevecht vanaf de 23-meter lijn.

Tijdens de Spelen in Parijs was al duidelijk dat Blaak zou gaan vertrekken bij zijn club Oranje-Rood. Bij de Eindhovense club had hij te horen gekregen dat hij, bij een eventuele contractverlenging, zijn plaats onder de lat zou moeten delen met het jonge talent Nieki Verbeek.

"Ik vind het gewoon een domme beslissing", zei Blaak daar toen over, waarop hij besloot Oranje-Rood te verlaten.

Blaak stopt op zijn hoogtepunt, als olympisch kampioen en als de onomstreden nummer één onder de lat bij Oranje. Nog vier jaar door, tot de Spelen van LA in 2028, was te veel gevraagd.

"Daar heb ik goed over nagedacht. Het traject loopt vier jaar en ik heb duidelijk aangegeven dat ik die commitment niet kan geven. Dan ben ik veertig. In mijn hoofd zou ik heel graag nog door gaan, maar aan de andere kant is het mooi om nieuwe stap in mijn leven te maken."

'Papa zijn'

"Een van de redenen is dat ik meer papa kan zijn." Blaak werd vorig jaar vader van een zoon. "Hij is nu dertien maanden. Er is een moment dat je moet kiezen voor het papa zijn."

Wennen zal het zeker worden, als Oranje speelt zonder Blaak in het doel. "Ik besef nu al: hoe ga ik naar die wedstrijden kijken? Misschien brengt het mij wel tot rust. Ik heb veertien jaar onder een grote spanningsboog geleefd. Misschien is het goed voor mijn lijf om niet die stress te vervaren. Als je mijn haren ziet..." Lachend: "Het heeft het een en ander gekost."