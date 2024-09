Olusegun Obasanjo Presidential Library (via de BBC) De bewuste leeuw

NOS Nieuws • vandaag, 20:51 Leeuw doodt verzorger in dierentuin Nigeria

In een dierentuin in Zuidwest-Nigeria is een dierenverzorger om het leven gebracht door een leeuw. Hij had verzuimd de deur van het leeuwenverblijf op slot te doen toen hij naderde met voedsel.

Het incident gebeurde gisterochtend in de dierentuin Olusegun Obasanjo Presidential Library, eigendom van voormalig president Obasanjo, in de stad Abeokuta. Het slachtoffer was een man van 35. Volgens de Nigeriaanse politie was hij een ervaren leeuwenverzorger.

De man kwam op de leeuwenkooi af en had eten bij zich, met de bedoeling om de dieren te gaan voeden. Een van de leeuwen rende de niet afgesloten kooi uit en viel de verzorger aan. De man liep verwondingen aan zijn nek op en overleed direct.

Leeuw doodgeschoten

Gealarmeerd dierentuinpersoneel schoot de leeuw dood. Dat was onder meer om te voorkomen dat het dier het lichaam van de man verder zou verscheuren, schrijft de BBC.

Het is dit jaar het tweede dodelijke voorval met een leeuw in een dierentuin in Nigeria. In februari werd een verzorger gedood in een andere dierentuin in het zuidwesten van het land. Ook dat slachtoffer werd aangevallen bij het voeden.