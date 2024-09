ANP

NOS Nieuws • vandaag, 19:55 • Aangepast vandaag, 20:23 Vitesse-supporters onwel na duel bij De Graafschap, mogelijk door rookpotten

Supporters van voetbalclub Vitesse zijn onwel geworden op de terugweg van de uitwedstrijd tegen De Graafschap. In de bussen van Doetinchem naar stadion Gelredome in Arnhem zijn ongeveer vijftig mensen onwel geworden, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. De supporters zaten in zes bussen.

Bij aankomst bij de Gelredome stonden tien ambulances klaar om de supporters na te kijken. Nagenoeg alle supporters zouden inmiddels zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De voetbalfans hadden hoofdpijn, waren duizelig en moesten braken.

Rookpotten

De veiligheidsregio vermoedt dat de Vitesse-supporters in het stadion rook hebben ingeademd van "meerdere rookpotten die in het uitvak zijn gegooid door supporters van De Graafschap".

Een woordvoerder van de politie zegt dat er mogelijk een onderzoek komt naar de rookpotten, maar benadrukt dat ook door de supporters uit Arnhem vuurwerk is afgestoken. "Achteraf is heel moeilijk te achterhalen door welke pot iemand onwel is geraakt. Het vermoeden is dat mensen in het uitvak meer rook in hun richting hebben gekregen door de wind. We gaan de komende dagen kijken of er aanvullend onderzoek moet komen."

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio begonnen de klachten bij sommigen al in het stadion in Doetinchem. "Daar zijn al tien mensen onwel geworden. In zes verschillende bussen werden mensen daarna onwel, maar de chauffeurs niet. Daarom denken we dat het gerelateerd kan zijn aan de rookbommen in het stadion."

De veiligheidsregio adviseert de supporters in de frisse lucht te verblijven en bij blijvende klachten contact op te nemen met de huisarts.