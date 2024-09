EPA FPÖ-leider Herbert Kickl voor het uitbrengen van zijn stem

NOS Nieuws • vandaag, 17:11 • Aangepast vandaag, 17:52 Radicaal-rechtse FPÖ lijkt verkiezingswinnaar in Oostenrijk

De parlementsverkiezingen in Oostenrijk lijken te zijn gewonnen door de radicaal-rechtse FPÖ. Dat komt naar voren uit een prognose na de stembusgang, die om 17.00 uur ten einde kwam.

De FPÖ van partijleider Herbert Kickl haalt volgens die prognose 29,0 procent van de stemmen. De conservatieve ÖVP van bondskanselier Nehammer blijft steken op 26,2 procent en de sociaaldemocratische SPÖ op 20,7 procent.

De FPÖ werd ook de grootste bij de Europese verkiezingen in juni. Als de FPÖ nu ook de meeste zetels in de Oostenrijkse Tweede Kamer krijgt, is dat voor het eerst.

Kickl geen premier?

Het vormen van een coalitie zal naar verwachting niet gemakkelijk worden voor de partij. De ÖVP is de enige partij die samenwerking met de FPÖ heeft opengehouden, maar ÖVP-leider Nehammer heeft wel gezegd dat Kickl onder geen beding premier mag worden. Dat heeft onder meer te maken met Kickls rol in een Russisch spionageschandaal.

Correspondent Charlotte Waaijers: "De peilingen wezen er al op dat de radicaal-rechtse en pro-Russische FPÖ de grootste partij zou worden. Alleen kroop de ÖVP van kanselier Nehammer de laatste weken op richting de eerste plek en werd het dus spannend. De omstreden Kickl ziet zichzelf als Volkskanzler, een titel die de nationaalsocialisten vroeger voor Adolf Hitler gebruikten. Hij wil migratie harder aanpakken en is bekend van zijn uitspraak dat de politiek niet het recht moet volgen maar het recht de politiek. De FPÖ was al eerder deel van regeringen in Oostenrijk, maar het is onduidelijk of de partij dit keer aan de macht zal komen. Andere partijen sluiten vooral een samenwerking met de politicus Kickl uit, vooralsnog. Een alternatief zou een regering van de ÖVP, de SPÖ en de progressief-liberale NEOS kunnen zijn."

Nehammer is nu leider van een coalitie van ÖVP en de Groenen. Beide partijen leveren fors in ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019. De ÖVP gaat van 37,4 naar 26,2 procent en de Groenen van 13,9 naar 8,9 procent.

De opkomst in Oostenrijk was volgens de prognose 78 procent. Dat is 2 procentpunt meer dan bij de vorige verkiezingen.