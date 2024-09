AFP Een van de getroffen wooncomplexen

NOS Nieuws • vandaag, 15:40 Man steekt huizen in brand en dreigt met machete in Essen, 31 gewonden

In de Duitse stad Essen is een man opgepakt voor het stichten van twee woningbranden en het bedreigen van mensen in winkels met een machete. Dat gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Bij de branden raakten 31 mensen gewond, van wie acht ernstig.

De opgepakte man is een 41-jarige inwoner van Essen met de Syrische nationaliteit. Zijn advocaat spreekt van een familiedrama en de politie bevestigt die lezing. De aanvallen zouden gericht zijn geweest tegen de familie van zijn ex-vrouw. Hij kon hun scheiding niet verkroppen.

'Dramatische taferelen'

Rond 17.10 uur rukte de brandweer in Essen uit voor branden in twee huizen, op enkele minuten afstand van elkaar. Een brandweerwoordvoerder spreekt in Duitse media van dramatische taferelen. De uitgangen waren geblokkeerd en kinderen stonden huilend voor het raam te wachten op redding.

De meeste van de 31 gewonden kampen met ademhalingsproblemen doordat ze rook hebben ingeademd. Onder de zwaargewonden zijn twee kinderen van 2 en 4 jaar. Zij verkeren in levensgevaar.

Kort na het uitbreken van de branden reed een man met een bestelwagen in op twee winkels, niet ver van de uitgebrande huizen. Hij stapte uit en bedreigde de aanwezigen met een mes en een machete.

De politie hield de man aan, naar verluidt nadat hij onder dwang was gehouden door omstanders. Geen van de aanwezigen in de winkels is gewond geraakt.

Bekende van de politie

Uit onderzoek bleek dat de gearresteerde man ook achter de woningbranden zat. De Duitse autoriteiten zeggen dat het erop lijkt dat hij met zijn acties naasten van zijn ex-vrouw wilde treffen. In de in brand gestoken huizen woonden familieleden van haar, en ook de winkels zouden van mensen zijn die banden met haar hebben.

De 41-jarige Syriër is een bekende van de politie. Later vandaag wordt hij voorgeleid.