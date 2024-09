ANP Danique Tolhoek en Tiny Hoekstra

NOS Voetbal • vandaag, 14:17 Voetbalsters Ajax met ruime cijfers langs PEC, Feyenoord en AZ spelen gelijk

Ajax heeft de oorwassing van FC Twente in de Supercup (6-1 verlies) weggespoeld met een ruime overwinning op PEC Zwolle in het eerste eredivisieduel: 5-1.

Ook Feyenoord en AZ begonnen deze zondag aan de competitie. Zij lieten allebei meteen punten liggen en kwamen niet verder dan een onderling 1-1 gelijkspel.

Ajax geldt dit seizoen als uitdager van landskampioen FC Twente, dat de smaak te pakken heeft en zich heeft geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De club uit Amsterdam zit daarentegen juist in een dip. Na de successen in het vorige seizoen zijn veel topspelers vertrokken, waarna Ajax met een onervaren ploeg aan het nieuwe seizoen is begonnen.

Dat leverde opstartproblemen op in de genoemde Supercup, maar ook in de kwalificatierondes van de Champions League, waarin Ajax werd uitgeschakeld. Vooraf werden er dan ook veel vraagtekens geplaatst bij de Amsterdammers richting de start van de eredivisie.

Ajax domineert

In de eerste wedstrijd van het seizoen toonde Ajax echter goede vorm. Vanaf het eerste fluitsignaal was de club actiever dan PEC Zwolle, een niet te onderschatten tegenstander. PEC kwam na iets meer dan een kwartier speeltijd zelfs op voorsprong via Hanne Huizenga (0-1).

Ajax kon het tempo echter nog wat opvoeren en maakte twee minuten later al de 1-1. Tiny Hoekstra krulde de bal vanaf de rand van de zestien mooi in de verre hoek. Via de binnenkant van de paal plofte de bal in de goal. Ajax was vertrokken.

PEC werd naar achteren gedrukt en de Amsterdammers kregen de een na de andere kans. Danique Tolhoek scoorde nog twee keer, en ook Lily Yohannes en Nadine Noordam vonden het net. Ajax won zo uiteindelijk met 5-1.

Gelijkspel bij Feyenoord-AZ

Feyenoord en AZ, vorig seizoen twee clubs in de middenmoot, kwamen niet verder dan een gelijkspel in Rotterdam. De thuisploeg maakte in de eerste helft de 1-0 via Maruschka Waldus, maar kon die voorsprong niet vasthouden.

In de tweede helft maakte middenvelder Ilvy Zijp namelijk de gelijkmaker voor de club uit Alkmaar. Later vandaag speelt FC Twente zijn eerste wedstrijd in de eredivisie voor vrouwen. De club uit Enschede speelt om 16.45 uur uit tegen Fortuna Sittard.