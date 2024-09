ANP

NOS Voetbal • vandaag, 14:15 De Jong op weg terug na enkelblessure: 'Heeft mentaal trauma opgeleverd'

Frenkie de Jong heeft in een interview op de clubsite van FC Barcelona vertelt dat hij bijna klaar is voor zijn rentree. De middenvelder van het Nederlands elftal is al maanden geblesseerd aan zijn enkel.

Daarnaast gaat hij in op geruchten over zijn salaris. Er werd in Spaanse media gesuggereerd dat De Jong maar liefst 37 miljoen euro per jaar zou verdienen bij Barcelona en dat leverde hem hoon op op sociale media. "Dat is een enorm bedrag, dat niet eens in de buurt komt van wat ik echt verdien. Het klopt niet."

Er werd in Spanje ook geschreven dat De Jong zich door Barça gedwongen had gevoeld om een operatie aan zijn enkel te laten uitvoeren. "De club heeft daar nooit op aangedrongen. Iedereen bij de club, de dokters en ikzelf wisten namelijk dat een operatie niet verstandig was."

Mentaal trauma

Nu mag De Jong zich dus langzaamaan opmaken voor een rentree. "Drie keer geblesseerd raken aan dezelfde enkel heeft wel een beetje mentaal trauma opgeleverd. Maar ik durf weer steeds meer de duels in te gaan en kracht te zetten bij het schieten."

De Jong raakte twee maanden voor het EK in Duitsland geblesseerd aan zijn enkel. Hij hoopte dat toernooi toch nog te halen, maar moest uiteindelijk afhaken bij Oranje.