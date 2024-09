Reuters Mitch Valize won ook al goud op de Paralympische Spelen

NOS Wielrennen • vandaag, 13:29 Handbiker Valize oppermachtig op WK, parawielrenners pakken elf wereldtitels

Handbiker Mitch Valize is oppermachtig wereldkampioen op de weg geworden. Dinsdag werd hij ook al wereldkampioen tijdrijden.

De parawielrenners boekten sowieso veel successen in Zürich. Zo spoelde handbikester Chantal Haenen bijvoorbeeld de zure nasmaak van de Paralympische Spelen, waar ze hard ten val kwam, weg door net als Valize de dubbel te pakken. In totaal zijn er maar liefst elf wereldtitels behaald.

Valize was op voorhand van de WK de grote favoriet in de H5-klasse, voor handbikers met de lichtste beperking. In het Zwitserse Zürich was hij in beide disciplines te sterk voor zijn Franse concurrent Loïc Vergnaud. Eerder deze maand werd Valize ook al paralympisch kampioen in de wegrace en de tijdrit.

Wereldtitels Haenen

Bij de H5-klasse voor vrouwen wilde Haenen haar seizoen succesvol afsluiten na een teleurstelling op de Paralympisch Spelen. Ze deed daar lang mee om goud in de wegrace, maar kwam hard ten val en moest de koers verlaten. Eerder moest ze in Parijs ook al een deceptie verwerken toen ze tweede werd in de paralympische tijdrit.

In Zwitserland revancheerde ze zich in beide disciplines. In de tijdrit was ze oppermachtig en in de wegrace won ze in de eindsprint. Oksana Masters, haar grote concurrente van de Spelen, was afwezig op de WK.

De klassen in het parawielrennen Het parawielrennen omvat handfietsen, driewielers, fietsen, en tandems. De sportklasse en soort fiets kennen een eigen code, bestaande uit een letter (H, T, C en VI of B) en een cijfer (1 t/m 5, waarbij 1 de zwaarste beperking aanduidt en 5 de lichtste). Handbiken (H) is een discipline waarbij de sporter op een driewielige fiets rijdt die met de armen wordt aangedreven. De positie kan liggend of knielend zijn, afhankelijk van de beperking. Normale fietsen met enkele kleine aanpassingen (C1 t/m C5). Deze discipline is voor renners met amputaties (met of zonder prothese), vergroeiingen, verlammingen of cerebrale parese. Tandems, voor visueel beperkten (VI of B). Tandemwedstrijden worden als duo gereden, waarbij de voorste renner de 'piloot' is en het voorwiel bestuurt. De achterste renner, de 'stoker', heeft doorgaans een visuele beperking. Bij tri-cycling (T) rijdt de renner op een fiets met drie wielen, waarbij alleen het voorwiel stuurt. Deze discipline is bedoeld voor renners met een zware cerebrale parese (CP) of vergelijkbare aandoeningen.

Ook Marieke van Soest, paralympisch kampioen tijdrijden op de driewieler, was zeer succesvol op de WK. Zoals verwacht won zij net als Valize en Haenen de wegrace en de tijdrit. Zij deed dit in de T1-klasse.

Eerder in het toernooi pakte Daniel Abraham Gebru al de wereldtitel in de tijdrit in de C5-klasse en grepen Tristan Bangma en Patrick Bos in de B-klasse de macht in beide onderdelen. Ook Jenette Jansen (H4) en Aniek van den Aarssen (C3) wonnen goud in hun wegrace.

Alle Nederlandse medailles op de WK parawielrennen in Zürich Goud (elf): Mitch Valize - H5 tijdrit & wegrace (m)

Chantal Haenen - H5 tijdrit & wegrace (v)

Jenette Jansen - H4 wegrace (v)

Daniel Abraham Gebru - C5 tijdrit (m)

Aniek van den Aarssen - C3 wegrace (v)

Tristan Bangma & Patrick Bos - B tijdrit & wegrace (m)

Marieke van Soest - T1 tijdrit & wegrace (v) Zilver (één): Mark Mekenkamp - H3 tijdrit (m) Brons (twee): André Wijnhoud - C1 tijdrit (m)

Tim de Vries - H4 tijdrit (m)