Moto3-coureur Veijer onderuit in GP Indonesië, zakt naar vierde plaats WK

Moto3-coureur Collin Veijer heeft bij de grote prijs van Indonesië de finish niet gehaald. De Staphorster (Husqvarna) ging na een halve race aan kop gereden te hebben in de twaalfde ronde onderuit en zakte in de WK-stand naar plek vier.

Veijer vertrok vanaf de tweede stek en pakte na enkele ronden de leiding. Toen het gevecht om plaats twee heviger werd, reed hij zelfs enkele tienden voor de rest uit. Veijer schoof even later in een bocht met motor en al van de baan.