AFP Dusan Vlahovic scoorde twee keer voor Juventus

NOS Voetbal • vandaag, 17:23 • Aangepast vandaag, 20:09 Vlahovic belangrijk voor Juventus, Martínez helpt Internazionale aan eerste uitzege

Juventus heeft de leiding genomen in de Serie A. Dankzij de 3-0 overwinning bij Genoa sprong de ploeg over stadgenoot Torino, AC Milan en Internazionale heen. Torino komt nog wel morgen in actie tegen Lazio.

Juventus, met Teun Koopmeiners in de basis, speelde een stroeve eerste helft en leek af te stevenen op de vierde 0-0 op rij. Na een handsbal van Koni De Winter kort na rust mocht Dusan Vlahovic echter aanleggen vanaf elf meter en die buitenkans was wel besteed aan de Serviër: 0-1.

NOS Stand Serie A

Vlahovic verdubbelde de marge in de 55ste minuut, waarna aangever Koopmeiners op nog geen vijf meter afstand de bal tegen de lat van het lege Genua-doel trapte. In de slotfase liet voormalig Ajacied Francisco Conceição de 0-3 eindstand aantekenen.

Martínez schiet Inter naar zege

Internazionale bracht de lastige uitwedstrijd tegen Udinese tot een goed einde. De titelhouder, die dit seizoen in uitduels nog niet verder was gekomen dan twee remises, sloeg kort voor en na de pauze het beslissende gat en zegevierde met 2-3.

Inter, met Denzel Dumfries en tot een kwartier voor tijd ook Stefan de Vrij op de bank, schoot uit de startblokken bij Udinese met al na 44 seconden een treffer van Davide Frattesi. De thuisploeg, aan speelronde zes begonnen als de verrassende nummer drie van de ranglijst, had in het vervolg weinig in te brengen, maar wist toch langszij te komen.

EPA Lautaro Martinez wordt bejubeld na een van zijn treffers

Nadat Lautaro Martínez een enorme kans op de 0-2 had laten liggen, kopte Christian Kabasele na een dik halfuur de gelijkmaker binnen. Vlak voor de rust (uit een counter) en meteen erna had Martínez wel succes met intikkers: 1-3.

Inter verzuimde de marge te vergroten en moest nog even op z'n tellen passen toen na goed doorzetten Lorenzo Lucca, in het seizoen 2022/2023 nog een jaartje Ajacied, 2-3 maakte, maar de zege kwam niet in gevaar.