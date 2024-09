EPA Lautaro Martinez wordt bejubeld na een van zijn treffers

NOS Voetbal • vandaag, 17:23 Martínez helpt Internazionale aan eerste uitzege van het seizoen

Internazionale heeft in de Serie A de lastige uitwedstrijd tegen Udinese tot een goed einde gebracht. De titelhouder, die dit seizoen in uitduels nog niet verder was gekomen dan twee remises, sloeg kort voor en na de pauze het beslissende gat en zegevierde met 2-3.

Inter, met Denzel Dumfries en tot een kwartier voor tijd ook Stefan de Vrij op de bank, schoot uit de startblokken bij Udinese met al na 44 seconden een treffer van Davide Frattesi. De thuisploeg, aan speelronde zes begonnen als de verrassende nummer drie van de ranglijst, had in het vervolg weinig in te brengen, maar wist toch langszij te komen.

Nadat Lautaro Martínez een enorme kans op de 0-2 had laten liggen, kopte Christian Kabasele na een dik halfuur de gelijkmaker binnen. Vlak voor de rust (uit een counter) en meteen erna had Martínez wel succes met intikkers: 1-3.

Inter verzuimde de marge te vergroten en moest nog even op z'n tellen passen toen na goed doorzetten Lorenzo Lucca, in het seizoen 2022/2023 nog een jaartje Ajacied, 2-3 maakte, maar de zege kwam niet in gevaar.