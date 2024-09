Goal en assist voor Simons bij zege Leipzig op Augsburg, Gouweleeuw mist penalty

RB Leipzig heeft met ruime cijfers gewonnen van Augsburg. Xavi Simons en voormalig Vitesse-speler Loïs Openda hadden hun aandeel in de 4-0 zege.

Meteen na rust brak Openda door de verdediging van Augsburg heen na een mooie pass van Simons. De Belg speler liet de kans niet onbenut. Even later scoorde Simons zelf ook, met een mooie volley via de buitenkant van zijn voet van ongeveer tien meter.