PSV start eredivisieseizoen met simpele zege op Telstar, Utrecht verslaat Excelsior

PSV is het eredivisieseizoen begonnen met een overtuigende overwinning op Telstar: 4-0. FC Utrecht won ook met gemak, in eigen huis met 2-0 van Excelsior.

PSV versterkte de selectie deze zomer flink en wil een gooi doen naar de landstitel. De opvallendste nieuwkomer is Renate Jansen, die na negen jaar FC Twente een buitenlands avontuur wilde aangaan, maar uiteindelijk in Eindhoven terecht kwam.

Zij liet tegen Telstar al heel snel zien wat zij voor PSV kan betekenen, toen ze een voorzet goed controleerde en de bal met veel gevoel en vaart de bovenhoek in schoot. Even na rust maakte ze na een fout in de opbouw van Telstar ook de 2-0.