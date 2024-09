Reuters Hassan Nasrallah bij een tv-toespraak op 19 september

NOS Nieuws • vandaag, 10:08 • Aangepast vandaag, 10:46 Leger Israël: Hezbollah-leider Hassan Nasrallah is gedood

Hezbollah-leider Nasrallah is gisteravond gedood bij een Israëlische luchtaanval, zegt een woordvoerder van het Israëlische leger.

Eerder was al door verschillende bronnen gemeld dat Nasrallah het doelwit was van de zware luchtaanval. Het Israëlische leger zegt dat het het ondergrondse hoofdkwartier van Hezbollah in een zuidelijke voorstad van Beiroet heeft gebombardeerd.

Behalve Nasrallah zouden ook andere hoge leiders van de militante beweging zijn omgekomen. Onder hen is Ali Karki, de commandant van Hezbollah in Zuid-Libanon.

De bevelhebber van het leger stelt dat de dood van Nasrallah niet het einde van het offensief tegen Hezbollah betekent. De aanval op de leiding van de beweging is lange tijd voorbereid, aldus luitenant-generaal Halevi. Een legerwoordvoerder omschrijft Nasrallah als "een van 's werelds invloedrijkste terroristen".

Hezbollah heeft nog niks over de aanval of de gevolgen daarvan gezegd. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn bij het bombardement zes appartementengebouwen verwoest. Daarbij zijn zes mensen omgekomen en 91 gewond geraakt. De aanval heeft een grote ravage veroorzaakt.

AFP De enorme ravage in het zuiden van Beiroet, na de aanvallen van gisteravond en vannacht

Hassan Nasrallah leidde Hezbollah al sinds 1992. Hij kwam aan het roer nadat zijn voorganger was gedood bij een Israëlische luchtaanval. Onder zijn leiding voerde Hezbollah aanvallen en bomaanslagen uit op Israëlische en Joodse doelen wereldwijd. Bij aanslagen op de Israëlische ambassade in 1992 en een Joods cultureel centrum in Buenos Aires in 1994 kwamen in totaal 114 mensen om.

Onder Nasrallahs leiding groeide de militaire capaciteit van Hezbollah flink, grotendeels door steun van Iran. In 2000 trok Israël zich terug uit Libanon, mede door gewapend verzet van Hezbollah. Dat was belangrijk voor de vorming van zijn wereldbeeld; in een interview met The Washington Post in 2006 stelde hij dat de gewapende strijd "de enige manier is om te vechten tegen de bezettingsmacht Israël".

Nasrallah vertoonde zich zelden in het openbaar. Volgens experts wist maar een klein groepje hooggeplaatste Hezbollah-leden waar hij zich schuilhield. Naar verluidt woonde hij in een ondergrondse bunker, waarvandaan hij Hezbollah aanstuurde.

Als Nasrallah inderdaad dood is, is dat een zware klap voor de militante beweging. Hezbollah bevestigde vorige week zaterdag de dood van vijftien commandanten en strijders, onder wie Ibrahim Aqil en Ahmed Wahbi. De commandanten werden net als Nasrallah gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beiroet.

Aqil was het tweede lid van de zogenoemde Jihadraad, het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah, dat in korte tijd is omgekomen. In juli doodde Israël al de hoge commandant Fuad Shukr. Wahbi voerde tot begin 2024 het bevel over militaire operaties van de speciale troepen van Radwan tijdens de Gaza-oorlog.

Piepers en portofoons

Naast luchtaanvallen op het zuiden van Libanon werden deze maand in Libanon en Syrië duizenden mensen verwond nadat piepers en portofoons waren ontploft. Onder hen waren veel leden van Hezbollah. Volgens Hezbollah is Israël verantwoordelijk voor die aanval, ook Amerikaanse bronnen leggen de verantwoordelijkheid bij Israël, dat er zelf niets over heeft gezegd.