Chaos in Beiroet na grote Israëlische aanval in dichtbevolkte wijk

Midden-Oosten-correspondent Daisy Mohr over de Israëlische aanval:

"Alles en iedereen in de stad trilt nog na. Dit was nóg weer groter dan wat we hier de afgelopen dagen en weken hebben gezien aan explosies en luchtaanvallen. Dit was in een drukke woonwijk, dicht bij het vliegveld.

Er wordt nu druk gezocht naar lichamen in het brandende puin. Ambulances rijden af en aan naar verschillende ziekenhuizen in de stad die al overvol liggen met slachtoffers van aanvallen van de afgelopen dagen.

De Iraanse ambassade in Beiroet noemde de aanval vanavond een gamechanger. Verschillende bronnen hier melden dat Hezbollah-leider Hassan Nasrallah het doelwit is geweest. We hebben daarover officieel nog niets gehoord van Hezbollah, maar krijgen steeds meer berichten dat hij het overleefd zou hebben.

Nasrallah leeft, voor zover we weten, ondergronds. Hij is al lang niet in het openbaar gezien. Want het is natuurlijk geen geheim dat hij een gewild doelwit is."