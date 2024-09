EPA Maggie Smith in 2015

NOS Nieuws • vandaag, 15:40 Harry Potter- en Downton Abbey-actrice Maggie Smith (89) overleden

Actrice Maggie Smith, bekend van haar rollen in de Harry Potter-films en de serie Downton Abbey, is op 89-jarige leeftijd overleden. Haar zoons hebben het overlijden van hun moeder bekendgemaakt.

In een verklaring van haar zoons Toby Stephens en Chris Larkin staat: "Het is met grote droefheid dat we de dood van Dame Maggie Smith moeten aankondigen. Ze is vanochtend vroeg, vrijdag 27 september, vredig overleden in het ziekenhuis. Ze was erg op haar privacy gesteld en was op het eind samen met haar vrienden en familie. Ze laat twee zoons en vijf liefhebbende kleinkinderen achter die verslagen zijn door het verlies van hun bijzondere moeder en grootmoeder."

Smith is bij het grote publiek vooral bekend door haar rol van professor Anderling in de verfilmingen van Harry Potter en als Lady Violet in Downton Abbey.

Fragmenten van de films en series waar Smith bekend mee is geworden:

0:44 Van Harry Potter tot Downton Abbey: de hoogtepunten van Maggie Smith

Daarvoor had ze al een enorme staat van dienst opgebouwd in het theater en in films. In 1965 kreeg ze haar eerste Oscarnominatie en in 1970 en 1979 mocht ze het gouden beeldje in ontvangst nemen.

Haar zoons danken het personeel van het Chelsea and Westminster Hospital "voor hun zorg en niet aflatende vriendelijkheid tijdens haar laatste dagen". Ook richten ze zich tot het publiek: "Wij danken u voor al uw vriendelijke berichten en steun en vragen u onze privacy op dit moment te respecteren."