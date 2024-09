Oevers 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik instabiel, provincie Overijssel bezorgd

Een groot gedeelte van de oevers van kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel is instabiel. Dat blijkt uit onderzoek dat de provincie liet uitvoeren naar de staat van het 65 kilometer lange kanaal. De betonnen en stalen damwanden van het kanaal zijn in slechte staat. Over een lengte van 43 kilometer is daarom versneld onderhoud nodig.

Probleemkanaal

Teleurstelling en bezorgdheid

Mogelijk wordt scheepsvaart helemaal verboden: "Hebben we het kanaal op termijn echt nodig voor grote schepen? Of is het in de toekomst alleen voor de waterfunctie van het achterland? Die vraag is belangrijk om samen te beantwoorden in de komende tijd", laat verantwoordelijke gedeputeerde Martijn Dadema weten. "We gaan nu voorbereiden wat strikt noodzakelijk is om de oevers waar dat nodig is te herstellen."