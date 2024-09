Wekdienst 27/9: F-16 vliegt voor het laatst over Nederland • Gouden Kalveren uitgereikt

Goedemorgen! Voor de laatste keer vliegen F-16's over ons land en op het Filmfestival in Utrecht worden de Gouden Kalveren uitgereikt.

Eerst het weer: Vandaag is het onstuimig met verspreid buien en vooral aan zee kans op zware windstoten. In de avond neemt de wind weer af. Het wordt ongeveer 15 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Orkaan Helene heeft vannacht het noordwesten van de Amerikaanse staat Florida bereikt als storm van de op een na hoogste categorie. Weerdeskundigen waarschuwen voor "catastrofale" gevolgen, zoals stormvloeden en overstromingen in het zuidoosten van het land door zware regenval.

In Florida kwam een persoon om het leven toen een verkeersbord op een rijdende auto viel. In Georgia kwamen twee mensen om door mogelijke tornado's die ontstonden door de naderende orkaan.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

De grootste droom van oud-wielrenner Rini Wagtmans komt uit: er komt een wielermuseum in het Brabantse Hoogerheide. De befaamde renner won drie etappes in de Tour de France in 1970.