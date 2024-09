EPA De spelers zwaaien de fans uit

NOS Sport • vandaag, 06:37 Het laatste thuisduel van honkballers Oakland, die als derde club uit de stad vertrekt

De laatste thuiswedstrijd van de Athletics in Oakland heeft veel losgemaakt bij de honkbalfans in de Amerikaanse stad.

Donderdag speelden de Oakland Athletics - de A's, in het kort - hun laatste wedstrijd in het Oakland Coliseum. Veel meer dan een honkbalwedstrijd in de Major League Baseball (MLB) was het een emotioneel samenkomen.

Na 57 seizoenen en vier gewonnen World Series vertrekt het honkbalteam uit Oakland.

Het afscheid trok volle tribunes. Al vroeg in de Californische ochtend zetten fans hun woede over het vertrek van hun club opzij om een laatste keer gekleed in het groen en goudgeel hun liefde voor het team te laten zien. Ook clubiconen uit het rijke verleden reisden af om er bij te zijn.

EPA Teamlegendes Rickey Henderson (links) en Dave Stewart waren te gast

"Het voelt als een begrafenis. Alle mooie dingen uit het verleden komen terug, maar het is een treurige dag", zei Dave 'Smoke' Stewart. Zijn oud-ploeggenoot Rickey Henderson, naar wie het veld in Oakland is vernoemd, probeerde alvast een van de honkplaten op te eisen als aandenken. De kampioenen van 1989 - de laatste titel van de A's - werden vooraf als helden geëerd en deelden tijdens de wedstrijd honderden handtekeningen uit.

Derde team dat vertrekt

De ruim 46.000 aanwezige fans kwamen voor een laatste (tastbare) herinnering. Van hun ooit roemruchtige sportstad is na deze wedstrijd nauwelijks iets over.

In vijf jaar tijd verdween het NBA-basketbal, NFL-football en MLB-honkbal uit de stad. In 2019 vertrokken de succesvolle basketballers van Golden State Warriors naar San Francisco. Een jaar later verhuisde het American footballteam Raiders naar Las Vegas.

De gokstad in Nevada is ook de beoogde bestemming voor de A's, al kan het nog jaren duren voor de bal wordt geworpen in Las Vegas. Er is nog geen stadion.

Een sportteam verhuizen naar een andere stad is de Amerikaanse sportwereld niet vreemd. Niet voor de Athletics, die tijdens hun 123-jarige historie ook speelden in Philadelphia en Kansas City. En net zo min voor Oakland, dat Golden State Warriors en Oakland Raiders al zag vertrekken. De meeste 'relocations' van sportteams gaan in goed overleg met de profcompetitie (MLB, NBA, NFL of NHL), vaak met als doel een grote stad in de Verenigde Staten te bedienen en zo te profiteren van een grotere markt om de sport en inkomsten te laten groeien. Las Vegas is een nieuwe speler in de Amerikaanse topsport. Ooit verboden terrein vanwege de gokmarkt waar de grote sporten ver van wilden blijven. Inmiddels volledig omarmd vanwege economische redenen en de kansen die massatoerisme biedt voor de mondiale populariteit van de sporten.

Clubeigenaar John Fisher van de A's is er met de beoogde nieuwe thuisstad van zijn club nog niet uit over de bouw en met name de financiering van het nieuwe stadion. Fisher bezit al wel de nodige grond, maar daar staat nog een casino dat gesloopt moet worden.

Op de verhuisdozen van de A's staat nu het adres van een klein stadion in Sacramento, 125 kilometer verderop. Tot er een thuishaven uit de woestijngrond van Vegas is gestampt zullen de A's in de Californische hoofdstad spelen.

De clubeigenaar kondigde het aan als tussenstap voor een jaar of twee. Dat zijn er al drie in de huidige plannen van Fisher, die wordt weggehoond uit Oakland. Voor de laatste thuiswedstrijden stond de tekst "Thank you, Oakland" gemaaid in het buitenveld.

Sla de carrousel over EPA

EPA De fans uiten hun onvrede over eigenaar John Fisher

Reuters Rookbommen op het veld tijdens het duel

Vanaf de tribunes klinkt al tijden heel andere taal: "Sell the team!" en "Fuck John Fisher". Leuzen die zich ook verspreidden naar andere stadions in het land.

Miljardairszoon en zakenman Fisher (63) wordt verweten de stad moedwillig te beroven van hun geliefde honkbalclub. Het iconische stadion werd de laatste decennia verwaarloosd. Ooit zo sfeervol, de laatste jaren trekt de betonnen bouwval alleen nog de fanatiekste fans.

Omgekeerde boycot

Ook omdat investeringen in een competitief team uitbleven, werden de tribunes almaar leger. De keren dat het Oakland Coliseum volstroomde, waren voor wat 'reverse boycotts' gingen heten.

Grote groepen fans kochten een kaartje, niet om te genieten van honkbal, maar om hun onvrede over de leiding van de club te uiten. Protestwedstrijden waarin werd opgeroepen de club te verkopen aan mensen bij wie de liefde voor Oakland wel wederzijds is.

Fisher bleef jarenlang stil. Hij praatte met de profcompetitie MLB en met Las Vegas, nooit met verenigde supportersgroepen.

Begin deze week schreef hij een brief aan de fans. "Uit de grond van mijn hart zeg ik jullie: we hebben het geprobeerd. Het was ons doel, onze missie, om in Oakland te blijven en we hebben het niet gehaald. Dat spijt me oprecht."

Als pleister bedoeld, maar zijn woorden voelden bij de fans als zout in de wond.

Swingin' A's en Moneyball

Lokale radiostations zetten de afgelopen dagen ouderwets de lijnen open voor fans om hun hart te luchten. Bellers haalden herinneringen op uit de tijd van de Swingin' A's - de bijnaam van het team dat in 1972, 1973 én 1974 kampioen werd. En de Moneyball-jaren, toen de A's onder directeur Billy Bean begin deze eeuw voor een revolutie in sport zorgden. Het boek en de film 'Moneyball' brachten de club wereldwijd weer onder de aandacht.

Na het afscheid in Oakland spelen de A's nog drie uitwedstrijden in Seattle tegen de Mariners. Daarna beginnen de play-offs van de MLB, zoals wel vaker zonder de A's. Daar veranderde de zege (3-2) op Texas Rangers niets meer aan.

Hoofdcoach en oud-speler Mark Kotsay sprak met een brok in zijn keel dank uit naar het publiek. De spelers namen hun pet af en met alle aanwezigen werd nog één keer "Let's go Oakland" gescandeerd.

Het is klaar. De A's verhuizen, 'Oakland' verdwijnt uit de clubnaam en sportfans in de stad blijven achter met alleen de herinneringen.