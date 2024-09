Orkaan Helene bereikt Florida, vrees voor 'catastrofale' gevolgen

Orkaan Helene heeft het noordwesten van de Amerikaanse staat Florida bereikt als storm van de op een na hoogste categorie. Weerdeskundigen waarschuwen voor "catastrofale" gevolgen, zoals stormvloeden en overstromingen in het zuidoosten van het land door zware regenval.

In Florida kwam een persoon om het leven toen een verkeersbord op een rijdende auto viel. In Georgia kwamen twee mensen om door mogelijke tornado's die ontstonden door de naderende orkaan.

225 kilometer per uur

De orkaan bereikte de noordwestkust van de staat rond 23.00 uur lokale tijd. Dat gebeurde met windsnelheden van naar schatting 225 kilometer per uur.

Het National Hurricane Center (NHC) verwacht dat de orkaan nog in kracht zal toenemen, om op vrijdag en zaterdag boven land af te zwakken in de richting van het noordwesten. Eerder op de dag groeide Helene al uit tot een storm van de derde categorie, inmiddels is dus de vierde categorie bereikt.