Florida zet zich schrap voor Helene, die uitgroeit tot storm van vierde categorie

Enkele uren voordat orkaan Helene naar verwachting de kust van de Amerikaanse staat Florida zal bereiken, is de orkaan uitgegroeid tot een storm van de op een na hoogste categorie. Er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door zware regenval, ook in de staten Georgia en North Carolina.

Op dit moment bevindt de orkaan zich zo'n 235 kilometer ten zuiden van de stad Tallahassee, met maximale windsnelheden van 215 kilometer per uur. Het National Hurricane Center (NHC) verwacht dat de orkaan nog in kracht zal toenemen, om op vrijdag en zaterdag boven land af te zwakken in de richting van het noordwesten. Eerder op de dag groeide Helene al uit tot een storm van de derde categorie, inmiddels is dus de vierde categorie bereikt.