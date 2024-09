Reuters Micky van de Ven (links) viert de 1-0 met Brennan Johnson

NOS Voetbal • gisteren, 20:53 • Aangepast gisteren, 23:29 Van de Ven wint met Spurs van FK Qarabag; Roma speelt gelijk tegen Athletic

Tottenham Hotspur heeft in de Europa League met 3-0 gewonnen van FK Qarabag. In de wedstrijd, die ruim een half uur werd uitgesteld omdat de uitploeg in de file stond, speelde Micky van de Ven de volle negentig minuten voor de Spurs.

De Londenaren begonnen de wedstrijd met een valse start. Al in de zevende minuut incasseerde centrumverdediger Radu Drăgusin een rode kaart, waardoor Spurs met tien man verder moest. Slechts vijf minuten later maakte Brennan Johnson echter al de 1-0 voor de thuisploeg.

Tottenham Hotspur vond in FK Qarabag geen makkelijke tegenstander, maar was wel dodelijk efficiënt, waardoor de voorsprong snel uitgebreid werd. Toen de club uit Azerbeidzjan in de tweede helft ook nog een penalty miste, was het lot bezegeld. Spurs won met 3-0.

Geen winnaar bij Roma en Athletic

Bij AS Roma en Athletic Club kwam er geen winnaar uit de partij. Roma verdedigde lang een voorsprong, maar in de slotfase maakten de Basken toch nog gelijk.

Roma had de wedstrijd lang onder controle. In de 32ste minuut kopte Artem Dovbyk, de spits die vorig jaar topscorer werd in La Liga en met al zijn doelpunten Girona aan een Champions League-ticket hielp, de Romeinen op voorsprong.

Het duurde tot de 85ste minuut voordat de club uit Bilbao op gelijke hoogte kon komen. Vanuit een verlengde vrije trap kopte Aitor Paredes raak. In de minuten die volgden, kon geen van beide ploegen de winnende goal maken.

Reuters Oosterwolde in actie tegen Union Sint-Gillis

Eerder op de avond kwamen er Nederlanders in actie voor Fenerbahçe (Jayden Oosterwolde) en Rangers (Robin Pröpper en Neraysho Kasanwirjo). Zij begonnen goed aan het tweede Europese toernooi: de Turkse club won met 2-1 van Union Sint-Gillis, de Schotse club met 0-2 van Malmö.

Bekijk hieronder alle uitslagen van vanavond en de stand in de Europa League na speelronde 1: