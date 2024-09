Nederlanders bij Fenerbahçe en Rangers beginnen Europa League met winst

Fenerbahçe heeft met 2-0 van Union Sint-Gillis gewonnen in de eerste wedstrijd van de Europa League. De Turkse club, waar Jayden Oosterwolde in de basis speelde, kwam moeizaam op gang, maar bleek uiteindelijk een maatje te groot voor de Belgen.

Belgische dreiging

Union begon met veel strijdlust aan de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Na een paar minuten kreeg de ploeg ook een gigantische kans op de 0-1. Doelman Dominik Livaković was al gepasseerd en de bal lag voor het intikken, maar de Turkse verdediging stortte zich snel op de bal. En met succes.

De Turken overleefden de wervelvind en de ploeg van trainer José Mourinho kreeg steeds meer grip op het spel. In de 26ste minuut zette centrumverdediger Çağlar Söyüncü de club uit Istanbul zelfs op een 1-0 voorsprong.

In de tweede helft bleef het lang spannend, tot de Brit Christian Burgess een eigen doelpunt maakte, waardoor Fenerbahçe op 2-0 voorsprong kwam. In de blessuretijd maakte Union nog de 2-1, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.