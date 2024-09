Omroep Brabant

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 20:16 Open dag azc Grave geschrapt door spanningen rondom asielzoekers

De open dag die komende zaterdag in het asielzoekerscentrum bij Grave zou plaatsvinden, gaat vanwege oplopende spanningen tussen asielzoekers en bewoners van de stad niet meer door. Dat maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vandaag bekend.

Volgens het COA kan de politie de veiligheid van bewoners, bezoekers en personeel niet garanderen, nadat ze "opruiende berichten" op sociale media hebben gezien. Daarin zouden bewoners elkaar oproepen om "zelf in actie te komen".

Sinds begin deze maand is er in het stadje onrust ontstaan door auto-inbraken, diefstallen en intimidaties. Volgens sommige Gravenaren zijn asielzoekers uit het nabijgelegen azc daar verantwoordelijk voor. Tegen Omroep Brabant vertellen ze dat ze zich zorgen maken over hun veiligheid.

Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk erkende in een eerdere verklaring al dat er meerdere incidenten zijn geweest in een korte tijd en dat ook het azc daar betrokken bij was, maar zegt dat al die incidenten losstaan van elkaar. Ze vraagt om te "vertrouwen in de handhavers van de gemeente, COA en de politie".

Ze wijst erop dat er afgelopen weekend twee mannen opgepakt voor de auto-inbraken. Beide mannen van 27 en 47 jaar oud waren inwoners van Velp, waar het asielzoekerscentrum bij Grave is gevestigd. Tegen de Gelderlander zegt Moorman dat er voor hen "een verblijfplaats elders in Nederland is geregeld". Ze hoopt dat daarmee de rust en het gevoel van veiligheid in de gemeente terugkeren.

Meer boa's op straat

Daarnaast is het toezicht door boa's, straatcoaches, en politie de afgelopen dagen geïntensiveerd, en blijven zij de komende tijd meer zichtbaar in het straatbeeld. Ook meldt ze dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gesprekken voert met de bewoners van het azc en dat zij het toezicht op de in- en uitgaande bezoekersstroom hebben aangescherpt.

Inwoners vertellen dat ze zelf ook app-groepen en een buurtwacht zijn gestart. Pascal is één van die buurtwachters en rijdt elke nacht rondjes door de wijk. "Er is gewoon een hoop overlast en mensen durven de straat niet meer op. De laatste week wordt het erger en erger", zegt hij.

Een andere inwoner zegt dat het sinds het azc in 1997 werd geopend altijd goed is gegaan. Wat er sinds begin deze maand aan de situatie is veranderd is onduidelijk, maar in de stad gaat rond dat er een groep asielzoekers vanuit Budel, waar al langer onrust is rondom het azc, naar Grave is overgeplaatst. Het COA ontkent dat, maar wil ook niet zeggen hoe het dan wel zit.