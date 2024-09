AFP De Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Joe Biden op een bijeenkomst woensdag

NOS Nieuws • vandaag, 20:12 Biden zegt miljarden toe aan Oekraïne, waaronder langeafstandswapen

De Amerikaanse president Biden heeft een steunpakket van ruim 8 miljard dollar toegezegd aan Oekraïne. Biden maakte dat bekend voorafgaand aan een bezoek van de Oekraïense president Zelensky, later vandaag aan het Witte Huis.

Het steunpakket bevat verschillende soorten wapens en munitie, waaronder de zogenoemde JSOW, een zweefbom waarmee het Oekraïense leger op grote afstanden precisieaanvallen kan uitvoeren. Het is de eerste keer dat de VS dit wapensysteem levert. Daarnaast krijgt Oekraïne een extra Patriot-systeem. Het Patriot-luchtverdedigingssysteem kan helikopters, bemande en onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten uitschakelen tot een hoogte van ongeveer 20 kilometer en tot een afstand van 60 kilometer.

Biden heeft niet gezegd dat de wapens dieper in Rusland mogen worden ingezet. Zelensky hamert er al maanden op dat hij westerse wapens wil kunnen inzetten op doelen in Rusland, maar Biden is daarin terughoudend.

'Topprioriteit'

Biden, die over vier maanden het stokje van zijn presidentschap overdraagt, zegt in een verklaring dat hulp aan Oekraïne nog altijd "topprioriteit" is. "Daarom kondig ik vandaag een toename van hulp aan Oekraïne aan en een reeks aanvullende acties om Oekraïne te helpen deze oorlog te winnen."

Bij zijn bezoek aan het Witte Huis zal Zelensky zijn "overwinningsplan" presenteren aan de Amerikaanse president. Het is onduidelijk wat daar precies in staat.

Gisteren sprak Zelensky voor de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei dat de wereld verenigd moet blijven tegen de Russische agressie in Oekraïne. Ook beschuldigde hij Rusland van het beramen van plannen om Oekraïense kerncentrales aan te vallen.

Bezoek munitiefabriek

Niet iedereen in de VS is blij met het bezoek van Zelensky. Eerder deze week haalde hij zich de woede op de hals van de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson. Zelensky bezocht afgelopen zondag met een aantal prominente Democraten een munitiefabriek in Pennsylvania. Die staat speelt een cruciale rol bij de komende presidentsverkiezingen.

Volgens Johnson was het bezoek "duidelijk een partijpolitieke campagnebijeenkomst, bedoeld om de Democraten te helpen". In een open brief eist Johnson het ontslag van de Oekraïense ambassadeur in de VS, die volgens hem het bezoek heeft georganiseerd.

0:37 Zelensky bezoekt munitiefabriek in Pennsylvania