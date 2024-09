Strafrechtelijk onderzoek naar fatbikeverkoper La Souris

Tweede Kamer

De fatbike is al langer onderdeel van politieke en maatschappelijke discussie. Op dit moment mag iedereen nog op een fatbike rijden, ook jonge kinderen. De e-bike met dikke banden mag maximaal 25 kilometer per uur kunnen rijden, maar wordt soms ook opgevoerd tot wel 45 of 50 kilometer per uur. De Tweede Kamer nam deze week een motie aan om het gebruik van fatbikes door kinderen onder de 14 jaar te verbieden.