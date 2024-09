AFP Chung Pui-kuen komt aan bij de rechtbank

NOS Nieuws • vandaag, 17:54 Rechtbank Hongkong veroordeelt voormalig hoofdredacteur voor opruiing

Een rechtbank in Hongkong heeft een voormalig hoofdredacteur van het Hongkongse nieuwsmedium Stand News veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. Hij is schuldig bevonden aan opruiing. Het is de eerste keer sinds Hongkong onder Chinees gezag kwam te staan dat een journalist voor opruiing de gevangenis in moet.

Chung Pui-kuen (54) gaf samen met adjunct-hoofredacteur Patrick Lam (36) leiding aan Stand News. Ze zijn beiden schuldig bevonden aan opruiing omdat ze antiregeringsprotesten zouden hebben gesteund.

Volgens de rechter deden de twee "geen eerlijk journalistiek werk" en kwamen ze ten tijde van de grootschalige prodemocratische protesten in 2019 in opstand tegen de overheid.

Artikelen als bewijs

Als bewijs werden elf artikelen aangewezen, waaronder interviews met prodemocratische activisten en oppositieleden. Volgens de rechter werd de nieuwssite gebruikt om de Chinese regering zwart te maken.

Na aftrek van zijn voorlopige hechtenis moet Chung nog ongeveer tien maanden van zijn straf uitzitten. Lam hoeft vanwege ernstige gezondheidsproblemen niet de gevangenis in.

Aanval op persvrijheid

Bij de onderhandelingen over de terugkeer van Hongkong onder het gezag van Peking, 27 jaar geleden, werd afgesproken dat burgerrechten als vrijheid van godsdienst, persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering zeker 50 jaar in stand zouden blijven.

Stand News was een van de laatste onafhankelijke nieuwsmedia in Hongkong die het aandurfden om kritiek te uiten op de autoriteiten. Het medium had op sociale media 1,6 miljoen volgers. De nieuwssite besloot in 2021 om zichzelf op te heffen na een politie-inval en een reeks arrestaties.

De twee journalisten werden vervolgd onder de omstreden nationale 'veiligheidswet' uit 2020. Die werd door Peking ingevoerd na massale protesten tegen de regering. Volgens de autoriteiten is die wet bedoeld om voor stabiliteit te zorgen; ze zeggen dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak is gewaarborgd. In de praktijk wordt de wet gebruikt om mensen de mond te snoeren en daarmee de oppositie uit te schakelen, zien critici.

Meerdere veroordelingen

Sinds de laatste aanpassing van de veiligheidswet heeft de pro-Chinese regering meer mogelijkheden om tegenstanders van de regering hard te kunnen aanpakken.

Vorige week veroordeelde een rechter in Hongkong twee mannen tot celstraffen van 10 en 14 maanden vanwege het dragen van een provocerend T-shirt.

De veroordelingen zijn door journalistieke organisaties, de Europese Unie en de Verenigde Staten een aanval op de persvrijheid genoemd.