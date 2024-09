Crowdfunding voor kind (4) van doodgeschoten vrouw: 20.000 euro opgehaald

Om de 4-jarige zoon van de vrouw (38) die vorige week in Rijswijk werd doodgeschoten financieel te ondersteunen, is uitvaartonderneemster Rischma Madho een crowdfunding gestart. In ruim een dag tijd is er al meer dan 20.000 euro gedoneerd.

Femicide

In de tekst bij de crowdfundingcampagne staat ze ook stil bij de moord op de vrouw. "Op een brute wijze is zij van haar leven beroofd, omdat ze 'nee' zei." Eerder zei een buurtbewoner al tegen Omroep West dat de verdachte en het slachtoffer "een haat-liefderelatie" met elkaar hadden.

Ook burgemeester Huri Sahin van Rijswijk zei in een eerdere verklaring dat het om femicide ging. Het is niet de eerste keer dat een vrouw in Rijswijk slachtoffer werd van geweld. In de Zuid-Hollandse stad werden vorig jaar in juni en november ook al twee vrouwen gedood door hun partner.