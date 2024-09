BPD Woningfonds Een impressie van toekomstige huurwoningen in Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 15:44 Rabobank investeert 1 miljard in middenhuurwoningen, ondanks huurregulering

Rabobank blijft investeren in middenhuurwoningen. Er is sinds de invoering van de Wet betaalbare huur veel te doen over middenhuur. Veel particulieren en ook sommige grotere investeerders zeggen dat ze juist huurwoningen willen verkopen, omdat door de maximumhuren van die wet het rendement te laag wordt.

Maar dat geldt dus niet voor Rabobank. Het bedrijf stopt 1 miljard euro in het Woningfonds van dochterbedrijf BPD. Met dat geld worden nieuwe huurwoningen gebouwd. Afhankelijk van de bouwkosten en andere factoren worden het er rond de 3000.

"We willen mensen helpen hun woonwensen te realiseren. Niet alleen met een hypotheek, maar ook door ervoor te zorgen dat er meer woningen bij komen", zegt Carlo van Kemenade, directeur Retail Nederland Rabobank. Volgens de bank levert het ook nog genoeg rendement op.

Tweede miljard

"Met deze nieuwe investering zijn we in staat duurzame nieuwbouwwoningen toe te voegen en aan te bieden aan starters, gezinnen en senioren die niet in aanmerking komen voor sociale of dure huur, of voor wie een koopwoning buiten bereik ligt", zegt Tak Lam, fondsdirecteur BPD Woningfonds.

In 2019 stopte Rabobank ook al 1 miljard in het BPD Woningfonds. Met dat geld zijn inmiddels 1400 huurwoningen gebouwd. Er zijn er 1300 in aanbouw. En BPD heeft al plannen voor nog eens 2300.

Het fonds heeft als doel om in 2030 in totaal 15.000 middenhuurwoningen in de portefeuille te hebben. Om dat te bereiken, verwacht BPD zo'n 5 miljard euro nodig te hebben. Daarvan is nu dus 2 miljard binnen. Voorlopig heeft alleen Rabobank in het fonds geïnvesteerd, maar mogelijk wordt het in de toekomst opengesteld voor andere beleggers.

Effect wet

Wat precies het effect wordt van de middenhuurregulering is nog onduidelijk. Het Kadaster houdt voortaan iedere drie maanden bij hoeveel woningen er van huur naar koop gaan. In het kwartaal voordat de wet inging waren dat er een kleine 5000. Vooral particuliere verhuurders verkochten toen meer woningen dan voorheen. De nieuwe minister Keijzer van Volkshuisvesting zegt de effecten van de Wet betaalbare huur te monitoren.