ANP Bloemen op de plek van het steekincident in Rotterdam

NOS Nieuws • vandaag, 13:31 Aboutaleb benadrukt in raadsdebat: motief steekpartij Rotterdam nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk of de dodelijke steekpartij bij de Rotterdamse Erasmusbrug een terreurdaad was. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb tijdens zijn laatste raadsvergadering als burgemeester.

Veel onderzoeksvragen moeten nog beantwoord worden. Onduidelijk is volgens Aboutaleb bijvoorbeeld nog waarom de man naar Rotterdam is gegaan en waar hij zijn wapens vandaan haalde. Het OM onderzoekt of hij een terreurdaad pleegde.

'Allahoe akbar'

Tijdens de dodelijke mesaanval bij de Erasmusbrug op 19 september zou de vermoedelijke dader 'Allahoe akbar' hebben geroepen. Daardoor werd al snel verondersteld dat de aanval een terreurdaad was.

Vertrekkend burgemeester Aboutaleb zei een dag later tegen de regionale omroep Rijnmond dat hij "tientallen keren per dag" Allahoe akbar zegt. "Het is een stopwoordje voor veel moslims. Of dat hier een betekenis heeft in de sfeer waar u misschien aan denkt, terreur, weet ik niet. Dat moet uit het onderzoek blijken."

Later zei Aboutaleb in de talkshow van Eva Jinek dat hij die uitspraak beter niet had kunnen doen. "Deze opmerking was niet echt ter zake doende, dus die had beter weggelaten kunnen worden. Omdat het uiteindelijk het geheel vertroebelt en dat was niet nodig."

Afscheidsfeest

De burgemeester werd ook verweten het incident niet voortvarend te hebben aangepakt. Hij zou zijn afscheidsfeest, dat tijdens de steekpartij gaande was, voorrang hebben gegeven. De burgemeester verdedigde zich door te zeggen dat hij pas later de ernst van de zaak, tijdens het afscheid in De Doelen, doorkreeg van de politie.

Inmiddels is bekend dat verdachte Ayoub M. lijdt aan een ernstige psychische stoornis. Hij heeft eerder geprobeerd zijn moeder te vermoorden en is gewelddadig geweest tegenover een boa. Hij ondergaat al een tbs-behandeling.

Vanmiddag neemt Aboutaleb afscheid als burgemeester van Rotterdam. Carola Schouten volgt hem op, zij wordt op 10 oktober benoemd.