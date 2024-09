Treinverkeer Venlo meer dan drie uur stil vanwege vreemde geur

Het treinverkeer vanuit Venlo lag vanochtend ongeveer drieënhalf uur stil nadat een medewerker een vreemde geur had opgemerkt rond een goederentrein. Toen uit onderzoek was gebleken dat er niets aan de hand was, werd het treinverkeer hervat, meldt een woordvoerder van ProRail.

De zaak werd in eerste instantie hoog opgenomen omdat de goederentrein op het rangeerterrein midden in de stad stond en rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat het om gevaarlijke stoffen ging. De woordvoerder benadrukt dat dat er niemand in gevaar is geweest. Er is geen lekkage gevonden en er hangen ook geen schadelijke stoffen in de lucht, bleek uit metingen van de brandweer.