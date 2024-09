Democraat Harris wil als president 'pragmatisch' zijn over de economie

Het was de eerste keer dat Harris in een verkiezingstoespraak uitgebreid inging op haar economische plannen. Ze had hiervoor de stad Pittsburgh uitgekozen in swingstate Pennsylvania. Vanwege de zware industrie zullen veel kiezers daar veranderingen in nationaal beleid onmiddellijk merken: importheffingen of klimaatmaatregels vertalen zich hier al snel in meer of minder banen.