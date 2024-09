ANP Vreugde bij keeper Lars Unnerstall op Old Trafford

NOS Voetbal • gisteren, 23:50 Unnerstall is reddende engel bij Twente op Old Trafford: 'Ik doe gewoon maar iets...'

Niet alleen Sam Lammers, de maker van de 1-1 van FC Twente op Old Trafford woensdagavond, was de gevierde man. Ook keeper Lars Unnerstall deelde in de feestvreugde, want mede door zijn reddingen bleven de Tukkers overeind tegen Manchester United in de Europa League.

In de eerste helft tikte de Duitser een inzet van Mees Hilgers met een heerlijke reflex over de lat en in de tweede helft was Unnerstall weer meerdere keren belangrijk. In de ultieme slotfase voorkwam hij nog met een snelle reactie de 2-1 van de thuisploeg.

"Dat is wel heel mooi ja, als je in de laatste minuut nog een bal kan wegtikken. Soms heb je zelf geen idee hoe je dat doet. Ik doe maar gewoon iets, ja, dat gebeurt af en toe."

Kijk hier de reacties van Sam Lammers en Lars Unnerstall:

Mede door die redding heeft FC Twente nu wel een prachtig punt weggehaald uit Manchester. "Wij wilden vooraf laten zien dat FC Twente internationaal mee kan doen en dat we wat wilden halen hier. We hebben toch echt wel lef getoond."

'Gasten met weinig Europese ervaring speelden geweldig'

Dat vond Sam Lammers ook. "Als je zo speelt, zie je dus dat er kansen liggen. En we hebben ook nog de kans gehad om het nog mooier te maken als we het beter uitspelen in de omschakeling. We hebben echt met ballen gespeeld, ik ben trots op dit team."

De spits zorgde zelf voor de gelijkmaker in Engeland, nadat Christian Eriksen de fout in ging. "Op zo'n foutje moet je toch gokken en dan schiet ik hem lekker binnen."

Reuters Lammers met de 1-1 op Old Trafford

Ook de rol van rechtsback Bart van Rooij bij de treffer, een rush over 60 meter, wil Lammers niet onbenoemd laten. "Hij kreeg het op zijn heupen. Maar je ziet dat heel veel gasten met weinig Europese ervaring vanavond geweldig hebben gespeeld."

En zo wint Twente vanavond naast een punt ook veel vertrouwen. "Je kan het van tevoren hebben over lef tonen, maar dan moet je het wel laten zien. Nu doen we dat bij Manchester United, maar dan kan het dus overal."