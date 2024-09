Legerchef Israël: luchtaanvallen op Hezbollah maken weg vrij voor 'mogelijke inval'

Israël heeft tegelijkertijd reservisten opgeroepen voor de strijd tegen Hezbollah in Libanon. Het gaat om twee brigades die zijn opgeroepen. Dat zijn tussen de 4000 en 8000 militairen die nu bovenop het beroepsleger in het noorden van Israël komen.

'Grote klap voor Hezbollah'

Legerchef Halevi sprak vandaag de troepen toe in het noorden van Israël en benoemde opnieuw dat doel. "Om dat te bereiken bereiden we het proces van een manoeuvre voor, wat betekent dat jullie vijandelijk gebied zullen binnengaan, dorpen zullen binnengaan die Hezbollah heeft voorbereid als grote militaire buitenposten, met ondergrondse infrastructuur, verzamelpunten en lanceerposten", zei Halevi.

Volgens hem is een volgende fase aangebroken. "Nu moeten we de veiligheidssituatie in het noorden veranderen, en we moeten volledig voorbereid zijn om actie te ondernemen."

Mensen die ik hier spreek zeggen dat Israël moet kunnen dreigen met zo'n grondoorlog. Uiteindelijk is de hoop dat Hezbollah zelf zal stoppen met het afvuren van raketten op het noorden van Israël, waardoor mensen terug kunnen keren. Dat is nog altijd de hoop, ook van veel politici hier."

"De oproep past binnen de militaire planning. Experts zeggen dat een grondoorlog in het zuiden van Libanon ingewikkeld is en ook iets is dat je misschien zou willen voorkomen. Maar op het moment dat je zegt dat een grondoffensief niet uitgesloten is, dan moet je je ook daarop voorbereiden. De analyse was dat er onvoldoende mensen waren, dus daar heb je reservisten voor nodig.

Het is de derde opeenvolgende dag van hevige Israëlische luchtaanvallen in Libanon, voornamelijk in de gebieden waar Hezbollah actief is. Volgens de VN zijn er de afgelopen dagen 90.000 Libanezen op de vlucht geslagen. Hezbollah zegt door te zullen gaan met raketbeschietingen op Israël zolang er geen staakt-het-vuren is in Gaza.