AFP Een straat in Rafah

NOS Nieuws • vandaag, 16:52 Blik verschuift naar Libanon, maar ook in Gaza gaat het geweld door

Terwijl de meeste aandacht afgelopen week uitging naar Libanon, gaat het geweld in de Gazastrook onverminderd door. "Gaza is een non-stopnachtmerrie", zegt VN-chef Guterres. Hulporganisaties vragen aandacht voor het grote tekort aan voedsel en hulp voor de Gazaanse bevolking.

Vorige week nog zei de Israëlische minister van Defensie Gallant dat Israël de focus heeft verlegd naar het noordelijke front. Het betekent dus niet dat het aan het Gaza-front rustiger wordt: alleen al in de afgelopen 24 uur zijn daar zeker 53 doden gevallen, meldt Al Jazeera. Er waren onder meer aanvallen op vluchtelingenkamp Nuseirat, en op huizen bij Rafah en in Noord-Gaza. In een van die huizen kwamen een vrouw en haar vijf kinderen om.

Dagelijks tientallen doden

Afgelopen week waren er vrijwel dagelijks meldingen van luchtaanvallen op huizen en scholen in heel Gaza. Op de grond zijn nog steeds op verschillende plekken beschietingen. Vrijwel elke dag vallen daarbij tientallen doden en gewonden.

Ook op de Westelijke Jordaanoever blijft de situatie gespannen. Israëlische troepen hebben er de laatste tijd meerdere grote invallen gedaan. Vandaag meldt persbureau Wafa dat er invallen zijn in de stad Jenin en dat twee ziekenhuizen zijn omsingeld.

In de laatste 24 uur zijn op de Westoever 35 Palestijnen opgepakt, schrijft Al Jazeera, wat het totaal op bijna 11.000 arrestaties brengt sinds de grootschalige terreuraanslag door Hamas op 7 oktober.

Op sociale media blijven (geverifieerde) beelden naar buiten komen van de vernietigingen in Gaza.

Het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwde dit weekend dat alle ziekenhuizen in de enclave binnen tien dagen zonder stroom zullen zitten. Bijna alle ziekenhuizen kampen er met schade en tekorten. Verschillende ziekenhuizen moesten al deels of volledig sluiten wegens een gebrek aan elektriciteit of brandstof.

Tekort aan noodhulp

Hulpgoederen komen nauwelijks op de juiste plekken terecht. Volgens de hulporganisatie Norwegian Refugee Council wordt een groot deel van de noodhulp nog altijd tegengehouden aan de grens. 83 procent van de voedselhulp komt Gaza nooit binnen, berekende de organisatie.

Daarbovenop wordt een deel van de noodhulp geplunderd voordat het aankomt op de plaats van bestemming. Volgens de Verenigde Naties dreigt nog steeds een hongersnood en hebben alle 2,1 miljoen inwoners dringend voedsel nodig.

Het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook, dat valt onder Hamas, meldt dat het totale dodental in Gaza sinds oktober vorig jaar staat op bijna 42.000, onder wie 11.000 kinderen. Ruim 96.000 mensen raakten gewond. De autoriteiten maken daarbij geen onderscheid tussen burgers en militanten van terreurorganisaties.

'Non-stop nachtmerrie'

Ook deze week dringt de VN weer aan op een wapenstilstand. "Gaza is een non-stopnachtmerrie die de hele regio dreigt mee te sleuren", zei secretaris-generaal Guterres gisteren. "De snelheid en omvang van het doden en vernietigen in Gaza zijn ongekend in mijn jaren als secretaris-generaal."

Guterres herhaalde nogmaals dat er zo snel mogelijk een staakt-het-vuren moet komen, men zich aan het internationaal recht moet houden en dat er een tweestatenoplossing moet komen.

Plan

Het lijkt erop dat Israël andere plannen met Gaza heeft. Netanyahu overweegt een plan waarin staat dat het noorden van Gaza tot militaire zone uitgeroepen wordt, schrijft The Guardian. Alle burgers zouden dan uit het gebied moeten vertrekken en wie overblijft, zal door het Israëlische leger beschouwd worden als terrorist. Zij worden vervolgens net zo lang belegerd totdat de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten of bevrijd.

Dat plan is overigens nog niet goedgekeurd, maar zou wel worden besproken in de Israëlische regering. Verschillende Israëlische militaire kopstukken zouden erachter staan, maar er is ook weerstand.

Netanyahu heeft tot nu toe weinig losgelaten over wat zijn plan met Gaza is, zegt professor Eyal Zisser van de Universiteit van Tel Aviv tegen The Guardian: "En aangezien er geen zicht is op een overeenkomst of een staakt-het-vuren in de nabije toekomst, zal de situatie blijven zoals hij is."