Pro Shots Tristan Bangma (rechts) met zijn piloot Patrick Bos tijdens de Spelen

NOS Wielrennen • vandaag, 15:31 Bloedvorm parawielrenner Bangma houdt aan na Spelen: tweede WK-goud

Tristan Bangma is in bloedvorm. Na drie gouden medailles op de Paralympische Spelen van Parijs heeft de 26-jarige parawielrenner bij de WK in Zürich vandaag zijn tweede wereldtitel veroverd.

Met zijn piloot Patrick Bos was de visueel beperkte Bangma de sterkste bij de wegwedstrijd. Samen met twee andere duo's schudden ze de concurrentie van zich af, waarna een sprint de strijd om de wereldtitel besliste.

Daarin was het Nederlandse duo de Spanjaarden Immanol Arriortua en Garcia Rus en de Fransen Alexandre Lloveras en Yoann Paillot te snel af.

Zeven wereldtitels

Bangma, die bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen een van de vlaggendragers was voor Nederland, was twee dagen geleden ook al de beste op de tijdrit in de klasse voor visueel beperkte wielrenners.

Inmiddels staan er zeven wereldtitels op zijn palmares. Hij won in 2022 en 2023 ook al tijdritgoud en werd in 2019, 2022 en 2023 wereldkampioen in de wegwedstrijd.

Bij de Paralympische Spelen pakte hij naast twee gouden medailles op de weg ook goud op de achtervolging op de baan.