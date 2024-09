Partijtop Duitse Groenen stapt op na verkiezingsnederlaag

De Groenen kregen in Brandenburg zo'n 4 procent van de stemmen. Bij de vorige deelstaatverkiezingen in 2019 was dat nog ruim 10 procent. De partij verloor de afgelopen maanden ook al bij de stembusgang in Thüringen en Saksen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. De radicaal-rechtse AfD won juist fors en werd in Thüringen zelfs de grootste.

Diepste crisis in tien jaar

"De uitslag in Brandenburg op zondag is een teken dat onze partij zich in de diepste crisis in tien jaar bevindt", zei Nouripour. "Het is tijd om het lot van onze geliefde partij in de handen van anderen te leggen."