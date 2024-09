Personeel zorginstelling Woodbrookers niet vervolgd voor misstanden

In Woodbrookers woonden jongeren van 12 tot 18 jaar met gedrag- en psychiatrische problemen. Het behandelcentrum in Kortehemmen kwam vorig jaar in opspraak na een kritisch rapport waaruit bleek dat kinderen soms de nacht doorbrachten in de isoleercel en met geweld of pijnprikkels in bedwang werden gehouden, zoals een arm- of beenklem.