EPA Een groot deel van Voehledar is verwoest door de gevechten

NOS Nieuws • vandaag, 13:39 Rusland bestormt strategisch gelegen stadje Voehledar in Oekraïne

Russische troepen zijn begonnen aan een grote aanval op de Oekraïense plaats Voehledar, in het zuiden van de Donbasregio. Het stadje is strategisch belangrijk. Oekraïense troepen hebben er sinds het begin van de oorlog stand gehouden maar staan nu onder zware druk.

Russische troepen trekken het stadje binnen, is op beelden te zien die door persbureau Reuters zijn gedeeld. Voehledar is een kleine mijnwerkersstad, maar wel een belangrijk verdedigingspunt. De zorg aan Oekraïense kant is dat als als het leger dit steunpunt verliest, een heel stuk van de zuidelijke Donbas-regio moeilijker te verdedigen wordt. Rusland bezet op dit moment 80 procent van de Donbas.

"Russische eenheden zijn Voehledar binnengedrongen, de bestorming van de stad is begonnen", meldt Joeri Podoljaka, een pro-Russische militaire blogger. Meerdere pro-Russische oorlogsbloggers bevestigen de aanval.

Rusland heeft de afgelopen jaren grote verliezen geleden bij eerdere aanvallen op Voehledar, dat een soort fort is. Frontale aanvallen mislukten steeds, dus valt Rusland nu de flanken aan. De Oekraïners dreigen zo omsingeld te worden. De afweging is hoelang ze blijven verdedigen en tegen welke prijs.

Beelden van de Russische aanval op Voehledar die op sociale media zijn gedeeld:

0:29 Beelden gedeeld van Russische aanval op strategisch gelegen stad in Donbas

Tekorten

Oekraïne kampt met een tekort aan troepen en materieel. Het gaat bijvoorbeeld om luchtverdediging die ook aan het front nodig is om bommenwerpers op afstand te houden. Daarom kunnen ze heel weinig doen tegen Russische bommenwerpers die zweefbommen afwerpen, ook op Voehledar.

Daarnaast klagen Oekraïense commandanten dat wapenleveranties uit het Westen, vooral munitie, niet snel genoeg doorkomen. Russen kunnen daardoor verder oprukken en meer granaten afschieten.

De Russen hebben ook geleerd van fouten in het verleden. Ze zijn effectiever geworden in de aanval, ook al gaat dat gepaard met gigantische verliezen, tot wel duizend mensen (doden en gewonden) per dag volgens de Britse militaire inlichtingendienst.

Op andere plekken heeft het Oekraïense leger meer succes. Zo is het gelukt een tegenoffensief te stoppen in Koersk, een Russische regio die Oekraïne begin augustus binnenviel. Ook is het gelukt Russische troepen verder de stad Vovchansk in de buurt van Charkiv uit te drijven.

'Overwinningsplan'

President Zelensky is momenteel in de VS voor overleg met een reeks wereldleiders. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties sprak hij met de leiders van Duitsland, India en Japan. Vandaag spreekt hij de Algemene Vergadering toe.

Morgen reist de Oekraïense leider naar Washington voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. Zelensky wil Biden, en ook de presidentskandidaten Harris en Trump, zijn 'overwinningsplan' presenteren, een plan dat Oekraïne de slagkracht moet geven om op te rukken en Rusland aan de onderhandelingstafel te dwingen.

Zelensky hield de VN-Veiligheidsraad gisteren voor dat de oorlog niet alleen door onderhandelingen beëindigd kan worden, en dat Rusland "tot vrede gedwongen moet worden".

Een woordvoerder van het Kremlin noemde dat plan vandaag "een fatale fout die gevolgen zal hebben voor Kyiv".

Correspondent Christiaan Paauwe: "Zelensky's belangrijkste wens is om Amerikaanse langeafstandsraketten vrij te mogen inzetten tegen doelen diep in Rusland. Dat staat Washington op dit moment nog niet toe, maar het Witte Huis heeft wel laten doorschemeren dat erover wordt nagedacht. Oekraïne wil Russische vliegvelden, munitiedepots en aanvoerroutes aanvallen om zo de druk op de troepen aan het front te verlichten. Dat doen ze nu met drones, maar de Amerikaanse raketten zouden veel effectiever kunnen zijn. Het is nog niet duidelijk of dat groene licht er komt, maar zoals blijkt uit de situatie rond Voehledar, de tijd dringt voor Oekraïne en deze herfst kan bepalend blijken voor het front in de Donbas."