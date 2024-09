Thailand stelt huwelijk open voor iedereen, eerste bruiloften in januari

Thailand stelt het huwelijk definitief open voor iedereen. Dat betekent dat ook mensen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. Thailand is na Taiwan en Nepal het derde land in Azië dat het huwelijk openstelt voor iedereen.

Een wet die in april en juni al door de verschillende kamers van het parlement was goedgekeurd, is door de koning ondertekend en gepubliceerd. De wet gaat over 120 dagen in.