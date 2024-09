AkzoNobel schrapt 2000 banen

Verffabrikant AkzoNobel schrapt wereldwijd 2000 banen. Dat is nodig, zegt het bedrijf, om de efficiëntie te verbeteren. Met minder mensen moet het mogelijk zijn om sneller besluiten te kunnen nemen, is het idee.

"In de afgelopen drie kwartalen hebben we laten zien dat we kunnen groeien. We streven ernaar de winstgevende groei te versnellen door onze functionele organisatie te optimaliseren", zegt bestuursvoorzitter Greg Poux-Guillaume in een persbericht.