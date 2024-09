AFP De beker tijdens de loting, eind augustus

FC Twente, AZ en Ajax beginnen aan Europa League nieuwe stijl

PSV en Feyenoord hebben al op hardhandige wijze kennisgemaakt met de Champions League nieuwe stijl - al hadden de kansloze nederlagen tegen respectievelijk Juventus (3-1) en Bayer Leverkusen (0-4) uiteraard ook in de oude versie kunnen gebeuren - deze week beginnen FC Twente, AZ en Ajax aan hun Europese campagne.

En ook zij krijgen in de Europa League te maken met het vernieuwde format, waarin geen sprake meer is van groepen van vier clubs die elkaar in een 'thuis-en-uit-competitie' treffen. In plaats daarvan is er één grote poule van maar liefst 36 ploegen gevormd en speelt elke deelnemer acht wedstrijden met telkens een andere tegenstander.

De resultaten, van uiteindelijk vier thuis- en vier uitduels, worden verwerkt in een ranglijst met alle 36 clubs. De bovenste acht aan het eind van de rit plaatsen zich voor de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 wacht een tussenronde en de rest is uitgeschakeld en Europees klaar voor dit seizoen.

Een eventuele voortzetting in de Conference League, een kans die de afgelopen jaren was weggelegd voor de nummer drie uit de poule van vier, is niet meer aan de orde. Dat betekent dat er dit seizoen geen Nederlandse club actief zal zijn in de Conference League, na de uitschakeling van Go Ahead Eagles in de voorronde.

AZ opent vanavond om 18.45 uur het bal voor Nederland met een thuiswedstrijd tegen het Zweedse IF Elfsborg. De komende maanden moeten de Alkmaarders het ook opnemen tegen AS Roma (Italië), Tottenham Hotspur (Engeland), Fenerbahçe (Turkije), Ferencváros (Hongarije), Galatasaray (Turkije), Ludogorets (Bulgarije) en Athletic Club (Spanje).

Om 21.00 uur maakt FC Twente z'n opwachting op het befaamde Old Trafford voor een confrontatie met Manchester United, de club van Erik ten Hag. De trainer, geboren in het nabij Enschede gelegen Haaksbergen, droeg als speler zelf acht seizoenen het shirt van de Tukkers.

De loting van eind augustus koppelde FC Twente verder aan Lazio (Italië), Fenerbahçe (Turkije), Olympiakos (Griekenland), Union Saint-Gilloise (België), Malmö FF (Zweden), Besiktas (Turkije) en OGC Nice (Frankrijk).

Ajax tenslotte trapt pas donderdag voor het eerst af in de Europa League. Om 21.00 uur is het Turkse Besiktas, dat getraind wordt door oud-Feyenoorder Giovanni van Bronckhorst, te gast in de Arena. Verder staan Slavia Praag (Tsjechië), Lazio (Italië), Maccabi Tel Aviv (Israël), Real Sociedad (Spanje), Galatasaray (Turkije), FK Qarabag (Azerbeidzjan) en Rigas FS (Letland) op het programma voor de Amsterdammers.

